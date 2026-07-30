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Manca ancora poco più di un mese alla fine del mercato e in casa Inter, nonostante i giorni passino, le idee su come completare la rosa a disposizione di Cristian Chivu sembrano piuttosto chiare.

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Come riferisce Sport Mediaset, infatti, i nerazzurri non hanno smesso di pensare a Curtis Jones, idea che hanno in testa da almeno sei mesi:

"Resta il discorso iniziale degli esuberi, visto che Chivu ha chiesto che in rosa, a fine mercato, ci siano sette centrocampisti. Detto dei titolari e delle alternative, sicuramente partiranno Massolin e Asllani (non a caso non convocati per la tournée a Hong Kong) mentre il grosso quesito resta quello di Frattesi. L'obiettivo è trovargli una sistemazione in modo poi da prendere Jones, un piano nella testa della dirigenza interista già da 6 mesi ma che, anche oggi, resta complicato".

(Fonte: Sport Mediaset)