Eva A. Provenzano Caporedattore 16 giugno 2025 (modifica il 16 giugno 2025 | 13:46)

Medhi Taremi non sarà al Mondiale per Club perché l'Iran, attaccato da Israele, ha chiuso lo spazio aereo e non è garantita la sicurezza dei civili in volo. Ma al di là di questo l'Inter lavorerà in questi mesi per rinforzare l'attacco di Chivu. L'iraniano ha due anni di contratto a 3 mln + bonus e vorrebbe restare a Milano. Mentre il club nerazzurro, scrive TuttoSport, gradirebbe un'offerta per il cartellino del giocatore preso a parametro zero dopo l'esperienza al Porto.

Con Lautaro e Thuram al Mondiale per Club ci sono Sebastiano Esposito (che piace al Como) e Valentin Carboni che arriva da un intervento al crociato che lo ha messo ko nella scorsa stagione, quando era andato in prestito all'OM. Pio Esposito, dopo essersi fatto male nelle ultime gare giocate in B con lo Spezia, potrà tornare a disposizione solo per la terza partita del girone o dagli ottavi in poi. Non ci sono più Correa e Arnautovic nella rosa nerazzurra e l'Inter quindi dovrà rinforzare l'attacco.

Bonny ma non per Pio "L'addio di Taremi - spiega TuttoSport - renderebbe automaticamente complementari e non più antitetici tra di loro i possibili acquisti di Bonny e Hojlund per la rosa nerazzurra. La punta del Parma, gestita da Federico Pastorello e sul taccuino anche del Napoli che pero non ha dato più seguito ai sondaggi iniziali, sarebbe entusiasta di firmare con il club milanese. I rapporti tra l'Inter e la società emiliana sono ottimi e al termine del Mondiale per club le due dirigenze torneranno a parlare di affari. Con 20-25 milioni circa Bonny si trasferirà a Milano, in una negoziazione che potrebbe vedere un eventuale inserimento di alcuni giovani, ma non di Pio Esposito (che continua ad essere ritenuto il 2005 più forte in circolazione dai vertici interisti)".

Il Manchester United per Hojlund parlerebbe di cessione a titolo definitivo e la richiesta sarebbe di 45 mln. L'ex Atalanta vorrebbe restare per fare meglio nella prossima stagione, "ma né lui né il suo entourage sono rimasti indifferenti alla corte dell'Inter. Il club nerazzurro potrebbe provare a proporre un prestito con riscatto condizionato a certe condizioni ma valuta il cartellino sui 30-35 mln".

(Fonte: TS)