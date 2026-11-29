Focus sulle esigenze di mercato in casa Inter: il pensiero di Gianfranco Teotino
Inter-Genoa 4-0: Sucic show da regista! Il voto a Curtis Jones. Diouf e Provedel rilanciano
Fioccano le domande di mercato a Radio Sportiva. Il tema riguarda tutte le grandi squadre di Serie A, che potrebbero cercare di rinforzarsi nella finestra di mercato invernale. Gianfranco Teotino ha espresso il suo pensiero proprio in merito ad un'esigenza dei nerazzurri: LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO.
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