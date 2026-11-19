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Mondiale U17

VIDEO FCIN1908 / Inter U23, Vecchi: "La società ci chiede di valorizzare i giovani, ma anche..."

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1 Mondiale U17 2 Donato 3 Galliera

Si alza il sipario sul Mondiale U17: le 48 Nazionali partecipanti si daranno battaglia in Qatar, sede scelta per le edizioni dal 2025 al 2029. L'Italia, campione d'Europa in carica, è stata inserita nel girone E insieme a Giamaica, Costa d'Avorio e Uzbelistan. Tra i 21 convocati del ct Franceschini ci sono anche due calciatori dell'Inter: Andrea Donato e Carlo Galliera.