Il difensore e il portiere, entrambi classe 2009, sono i due rappresentanti nerazzurri scelti dal ct Franceschini
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