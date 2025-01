Sky – Inter, trattativa avanzata per Perez: pacchetto da 7 mln. Per Silvetti…

Novità anche da Sky Sport sulla trattativa tra l’Inter e il Newell’s Old Boys per Tomas Perez: ecco le cifre dell'operazione

Novità anche da Sky Sport sulla trattativa tra l’Inter e il Newell’s Old Boys per Tomas Perez . Dopo le indiscrezioni argentine , anche il sito di Gianluca Di Marzio aggiorna sull’operazione.

“L’Inter continua a trattare per Tomas Perez. La trattativa con il Newell’s Old Boys ormai è in una fase avanzata.