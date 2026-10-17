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L'Inter si prepara oggi per affrontare il Bologna al Dall'Ara. Chivu deve fare i conti con gli infortunati, non potrà contare su Lautaro, Stones, Jones e Pavard. Nella formazione che scenderà in campo oggi contro i rossoblù potrebbe esserci una novità sulla fascia destra.

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Come scrive La Gazzetta dello Sport, "Un mese e 17 giorni che, calati in un calendario fitto fitto, sembrano un’eternità. Luis Henrique, tormentato esterno nerazzurro, non vede il campo come titolare dal lontano 30 agosto, trasferta vittoriosa contro il Cagliari, ma dopo lunghissima attesa riavrà la sua chance oggi a Bologna: giocherà dal 1’ sulla fascia destra. Dopo quegli 81’ sardi, per il brasiliano un difficile esercizio di attesa: è rimasto a guardare perché non aveva troppo convinto in allenamento, mentre l’intraprendente Diouf decollava da laterale. Adesso anche Spence aumenta la concorrenza nelle stesse zolle, ma la chance bolognese è un’apertura di credito per il futuro di LH: finora il suo conto in Serie A è di 140’ in 4 presenze, senza gol né lo straccio di un assist".

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"Sull’altra fascia, invece, Chivu dovrà decidere se insistere ancora su Dimarco o dare fiducia a Carlos Augusto, reduce però da affaticamento. Se in mezzo il tecnico romeno valuta se dare un turno di riposo a Calha (Zielinski candidato sostituto in regia), è in difesa che si complica il lavoro: Pavard starà, infatti, fuori per una ventina di giorni a causa di un risentimento agli adduttori della coscia destra. Largo, dunque, al trio quasi obbligato Bisseck-Akanji-Bastoni davanti a Martinez, favorito su Provedel nonostante l’ennesimo errore", aggiunge Gazzetta.