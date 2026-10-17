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Settimana complicata per l'Inter. Oltre alla sconfitta in Champions con il Bruges sono arrivati gli infortuni di Lautaro e Pavard. Il capitano sarà fuori per un lungo periodo e Chivu dovrà scegliere la coppia migliore già da stasera col Bologna.

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"Adesso Esposito sale definitivamente di rango e deve spingersi oltre: gli tocca accompagnare dalla primissima fila il tecnico romeno lungo un tratto di strada misterioso e imprevedibile perché senza Lautaro diminuiscono le certezze per tutti. Il capitano ha bisogno di un mesetto per guarire dallo stiramento ai flessori della coscia sinistra e la squadra nerazzurra potrebbe rischiare di smarrirsi: per evitare che ciò accada, ecco dunque la nuova doppia preghiera a Pio, titolare oggi a Bologna e probabilmente anche mercoledì, in Champions contro lo Shakhtar Donetsk", scrive La Gazzetta dello Sport.

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"Chivu ha valutato attentamente le tre carte offensive rimaste in mano dopo il ko dell’argentino e, d’accordo con lo staff e con un occhio anche ai dati fisici, ha preso la decisione: il più in palla della compagnia è proprio il centravantone azzurro. Per stare accanto a questo rampante Pio, invece, sarà lotta serrata tra Marcus Thuram e “Angelo” Bonny, ed entrambi hanno argomenti convincenti da portare davanti all’allenatore. In ogni caso, nonostante la leadership tocchi al più giovane, da qua alla prossima sosta ci sarà spazio e tempo per distribuire minuti a tutti", aggiunge il quotidiano.