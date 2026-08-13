GUARRO e PACE Ep14: Spence, Jones, Luis Henrique, Fofana, Frattesi: esplode il mercato Inter!

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Continua il dibattito sulle radio e in tv sul possibile trasferimento di Luis Henrique dall'Inter alla Roma. A parlare di questo è intervenuto Riccardo Trevisani, che ha detto la sua ai microfoni di Radio Mana Mana Sport in merito a questa eventuale operazione. CONTINUA A LEGGERE