Continua il dibattito sulle radio e in tv sul possibile trasferimento di Luis Henrique dall'Inter alla Roma
GUARRO e PACE Ep14: Spence, Jones, Luis Henrique, Fofana, Frattesi: esplode il mercato Inter!
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Continua il dibattito sulle radio e in tv sul possibile trasferimento di Luis Henrique dall'Inter alla Roma. A parlare di questo è intervenuto Riccardo Trevisani, che ha detto la sua ai microfoni di Radio Mana Mana Sport in merito a questa eventuale operazione. CONTINUA A LEGGERE
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