Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

L'Inter non è ancora riuscita a individuare il sostituto di Denzel Dumfries, ceduto al Real Madrid. Tanti i profili valutati oggi e in passato dai vertici nerazzurri, ma nessuno che convinca fino in fondo, come scrive Tuttosport: "I dirigenti dell'Inter, dopo aver prima perso Palestra – acquistato a suon di sterline dal Chelsea – e Khalaili poi – l'israeliano non ha ottenuto l'idoneità sportiva – continuano a vagliare più nomi per la fascia destra.

Getty Images

Momentaneamente però la verità è che nessun profilo convince appieno i nerazzurri, motivo per cui alcune piste sono state abbandonate ancora prima di entrare in certi tipi di discorsi – vedi Celik, trasferitosi a zero alla Juventus -, o altre necessitano di riflessioni più approfondite".