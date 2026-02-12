In estate l'Inter cambierà molto, anche perché sono tanti i giocatori in scadenza di contratto che si apprestano a lasciare i nerazzurri. Fra loro, però, in questi ultimi giorni sono aumentare le possibilità resti almeno Henrikh Mkhitaryan. Scrive Tuttosport:
Addio Inter? Ora tutto può cambiare: "Possibilità concrete che arrivi il rinnovo di…"
"Intanto Celik ha declinato la proposta triennale da 2,8 milioni a stagione messa sul piatto dai giallorosso per rinnovargli il contratto. Ecco perché appare probabile che possa muoversi da free agent. Dalla Capitale qualche anno fa Ausilio aveva già pescato bene coi vari Dzeko e Mkhitharyan".
"Chissà che non possa esserci il più classico dei “non c’è due senza tre”. Nel frattempo l’Inter lavora al possibile prolungamento annuale dell’armeno, che appare l’unico tra gli elementi in scadenza a giugno con chance concrete di restare".
(Fonte: Tuttosport)
