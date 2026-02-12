In estate l'Inter cambierà molto, anche perché sono tanti i giocatori in scadenza di contratto che si apprestano a lasciare i nerazzurri

Fra loro, però, in questi ultimi giorni sono aumentare le possibilità resti almeno Henrikh Mkhitaryan. Scrive Tuttosport:

"Intanto Celik ha declinato la proposta triennale da 2,8 milioni a stagione messa sul piatto dai giallorosso per rinnovargli il contratto. Ecco perché appare probabile che possa muoversi da free agent. Dalla Capitale qualche anno fa Ausilio aveva già pescato bene coi vari Dzeko e Mkhitharyan".