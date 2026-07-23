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Dopo essere stato messo sotto contratto dall'Inter, Roberts Apsits ha già trovato una nuova squadra. Il portiere lettone, classe 2006, lascia i nerazzurri e si trasferisce in prestito con diritto di riscatto e controriscatto al Campobasso, formazione militante nel girone B di Serie C.

Questo il comunicato:

FC Internazionale Milano comunica di aver tesserato con un contratto pluriennale il portiere Roberts Apsits, l’anno scorso nelle fila della Virtus Francavilla. Contestualmente, l’estremo difensore classe 2006 è stato ceduto a titolo temporaneo con opzione e contro-opzione alla società Campobasso FC.

Questa la nota dei molisani:

Il Campobasso FC è lieto di annunciare di aver acquisito, a titolo temporaneo dall’Inter, le prestazioni sportive del portiere Roberts Apsits, che vestirà la maglia rossoblù nella stagione 2026/27.

Un’operazione di assoluto prestigio, che conferma la credibilità e l’ambizione del progetto Campobasso anche agli occhi di uno dei club più importanti del panorama calcistico mondiale.

Classe 2006, nazionale lettone, 198 centimetri di talento e personalità, Apsits è considerato uno dei profili più interessanti della sua generazione.

Cresciuto nel Valmiera FC, dopo l’esperienza in Italia tra Gelbison e Virtus Francavilla, le sue prestazioni hanno convinto l’Inter a investire su di lui, assicurandosi il suo cartellino per il futuro.

La scelta di affidarne la crescita al Campobasso rappresenta un’importante attestazione di fiducia verso il lavoro del club rossoblù , riconosciuto come ambiente ideale per valorizzare giovani di prospettiva senza rinunciare all’ambizione di essere competitivo.

Roberts arriva al Campobasso con entusiasmo, fame e voglia di mettersi in gioco. Per il Campobasso FC questo innesto rappresenta un altro tassello di un progetto costruito con metodo, competenza e visione. Un progetto che continua a crescere, attirando l’attenzione del calcio internazionale e dimostrando che questa società vuole essere protagonista, dentro e fuori dal campo.