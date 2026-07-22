Matteo Cocchi è ufficialmente un nuovo calciatore del Padova. Lo annuncia il club nerazzurro con questo comunicato
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Matteo Cocchi è ufficialmente un nuovo calciatore del Padova. Lo annuncia il club nerazzurro con questo comunicato.
FC Internazionale Milano comunica la cessione di Matteo Cocchi al Padova Calcio. Il difensore classe 2007 si trasferisce a titolo temporaneo con diritto di opzione e contro opzione.
Contestualmente FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento pluriennale del contratto del calciatore".
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