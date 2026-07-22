Matteo Cocchi è ufficialmente un nuovo calciatore del Padova. Lo annuncia il club nerazzurro con questo comunicato

Marco Astori
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Matteo Cocchi è ufficialmente un nuovo calciatore del Padova. Lo annuncia il club nerazzurro con questo comunicato.

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FC Internazionale Milano comunica la cessione di Matteo Cocchi al Padova Calcio. Il difensore classe 2007 si trasferisce a titolo temporaneo con diritto di opzione e contro opzione.

Cocchi
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Contestualmente FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento pluriennale del contratto del calciatore".

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