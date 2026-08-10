Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, l'Inter ha annunciato la cessione a titolo definitivo al Cosenza, squadra di Serie C, di Daniele Quieto
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Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, l'Inter ha annunciato la cessione a titolo definitivo al Cosenza, squadra di Serie C, di Daniele Quieto, centrocampista classe 2005.
Ecco la nota del club nerazzurro:
"FC Internazionale Milano comunica la cessione di Daniele Quieto al Cosenza. Il giocatore classe 2005 si trasferisce a titolo definitivo".
(Fonte: inter.it)
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