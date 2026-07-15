Il terzino destro classe 2006 lascia definitivamente i nerazzurri dopo il percorso nelle giovanili e lo Scudetto vinto con la Primavera
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L’Inter saluta Tommaso Della Mora. Dopo il percorso nel vivaio nerazzurro, culminato con lo Scudetto vinto con la Primavera, il terzino destro classe 2006 lascia il club meneghino e si trasferisce al Grosseto.
I nerazzurri hanno annunciato la cessione attraverso un comunicato ufficiale:
"FC Internazionale Milano comunica la cessione di Tommaso Della Mora al US Grosseto 1912. Il difensore classe 2006 si trasferisce a titolo definitivo".
Tommaso Della Mora ha rilasciato le prime dichiarazioni da calciatore del Grosseto:
“Sono contentissimo di iniziare questa nuova avventura con il Grosseto. Non vedo l’ora di confrontarmi con il calcio dei grandi e di vivere questa esperienza in una piazza così importante. Arrivo con tanta voglia di crescere, lavorare e dare il massimo per questa maglia. Vi aspetto numerosi allo stadio, forza Grosseto!”.
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