Il portiere classe 2008 lascia i nerazzurri: giocherà in Serie D con il club toscano

Fabio Alampi
Tarantino

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Operazione in uscita per l'Inter: il club nerazzurro ha ceduto Alessandro Pentima al Tau Altopascio. Il portiere classe 2008 si trasferisce in Toscana con la formula del prestito, e giocherà così in Serie D.

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