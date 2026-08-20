L'esterno offensivo classe 2006 lascia i nerazzurri e si trasferisce in Puglia

Fabio Alampi
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FC Internazionale Milano comunica la cessione di Manuel Pinotti all'Audace Cerignola. L'attaccante classe 2006 si trasferisce a titolo temporaneo.

(inter.it)

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