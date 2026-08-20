L'Inter è il club di maggior valore in Italia. È quanto Valore del marchio, nello specifico. È ciò che misura la società specializzata Brand Finance, che nel suo ultimo report assegna alla società nerazzurra una valutazione di 585 milioni di euro, in crescita del 22% rispetto all’anno scorso. L'Inter è ora il club calcistico di maggior valore d'Italia, con un valore salito del 22% a 585 milioni di euro, seguita dal Milan (valore di marchio in crescita del 28%, a 514 milioni di euro). Un sorpasso ai danni della Juve che scivola al terzo posto.

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Ogni anno, Brand Finance, società leader nella valutazione dei marchi, mette alla prova 6.000 dei brand più importanti al mondo e pubblica oltre 100 report, classificando i brand in tutti i settori e Paesi. I 50 brand calcistici di maggior valore e più forti al mondo sono inclusi nel report Brand Finance Football 50 2026.

I brand dei dieci club calcistici italiani di maggior valore e più forti restano gli stessi dello scorso anno, ma l'ordine è cambiato. Inter e Milan hanno superato per la prima volta la Juventus nella classifica per valore di marchio.

Il valore di marchio della Juventus è sceso del 17% nel 2026, a 419 milioni di euro, dopo un sesto posto in campionato - il peggior piazzamento del club dal 2022/23 - e l'eliminazione al girone di Champions League. Il club bianconero resta comunque il marchio calcistico più forte d'Italia, nonostante un calo di 6,8 punti nel proprio Brand Strength Index, sceso a 78,5 su 100: un vantaggio ormai risicato su Inter (77,1) e Milan (78,4). Ciò che resta del primato della Juventus si basa sulla dimensione della base di tifosi, sul seguito e sullo stadio, più che sulla qualità della percezione: nel 2026 l'Inter ha superato la Juventus per reputazione, qualità dei giocatori e stile di gioco, ed è oggi percepita come il club meglio gestito tra i due, secondo i dati di Brand Finance.

Tabella di brandfinance.com

“Le difficoltà della Serie A non riguardano il prestigio o la storia dei club, ma la capacità di trasformare i risultati sportivi in crescita commerciale e in un seguito internazionale. I sorpassi di Inter e Milan sulla Juventus raccontano un campionato in cui la percezione dei tifosi si sta spostando più rapidamente del previsto, ma il quadro complessivo resta preoccupante: mentre il calcio mondiale corre a ritmi record, senza una crescita dei ricavi da stadio e dei diritti televisivi internazionali, i brand del calcio italiano rischiano di restare ulteriormente indietro rispetto a Premier League e Liga", commenta Lorenzo Coruzzi, Valuation Director di Brand Finance Italia.

Il valore combinato dei 50 brand calcistici di maggior valore al mondo ha raggiunto quest'anno i 23,9 miliardi di euro, la crescita annua più forte nei 15 anni di storia del Football 50 di Brand Finance, la società leader mondiale nella valutazione dei marchi. Un record che lascia però la Serie A ai margini della crescita. Il report rivela che ogni singolo club italiano ha registrato quest'anno un calo di forza del brand (Brand Strength Index, BSI), mentre metà dei club della top 10 nazionale ha visto diminuire il proprio valore di marchio, con solo tre marchi in crescita a doppia cifra.

Tabella di brandfinance.com

In Europa

Nessuna squadra italiana è tra le prime 10 della top europea. In testa c'è il Real valutato 2,4 miliardi di euro. Il marchio del club spagnolo cresce del 25% e supera la soglia dei 2 miliardi, a cui si avvicina il Barcellona (1.973 milioni). A quota 1,5 miliardi ci sono Arsenal, Bayern e Psg. E poi il Manchester City, il Liverpool e il Manchester United. Il Chelsea e il Borussia Dortmund chiudono la top ten. L’Inter è la prima italiana ma è la dodicesima nella classifica europea.

Le difficoltà della Serie A sono legate ai risultati in Europa. L'Atalanta è stata l'unica squadra italiana a raggiungere gli ottavi di finale di Champions League nella stagione 2025/26, venendo eliminata dal Bayern Monaco, spiega il sito. "Il calo non riguarda l'eredità sportiva dei club italiani, tra i più storici e titolati al mondo: secondo i dati di Brand Finance, il 66-67% dei tifosi italiani riconosce a Juventus, Milan e Inter una ricca storia e tradizione, una percentuale in linea con quella di Real Madrid e Barcellona. Il tema è invece la crescita commerciale e il seguito internazionale, terreni sui quali la Serie A fatica a tenere il passo di Premier League e Liga. L'Italia, inoltre, non ha alcun club nella top 10 mondiale dei brand calcistici e solo quattro nella top 20 - tra cui la SSC Napoli, al ventesimo posto".

"Pesano anche fattori strutturali: gli incassi da stadio rappresentano solo l'11% dei ricavi complessivi del campionato, e solo il 21% dei ricavi media della Serie A proviene dall'estero, contro quasi la metà per la Premier League. I club italiani sono semplicemente visti da meno persone nel mondo, e i brand poco visibili faticano a crescere", evidenza ancora lo studio.

(Fonte: brandfinance.com)