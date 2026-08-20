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Era inizialmente previsto per oggi l'arrivo di Curtis Jones a Milano dopo la chiusura dell'operazione ieri tra Liverpool e Inter. Ma il piano è cambiato.

Come spiega Fabrizio Romano, l’arrivo con visite e firme di Curtis Jones sarà domani: è stato infatti rischedulato il volo del centrocampista mentre i documenti sono già approvati.