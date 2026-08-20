Era inizialmente previsto per oggi l'arrivo di Curtis Jones a Milano dopo la chiusura dell'operazione ieri tra Liverpool e Inter. Ma il piano è cambiato
VIDEO / "A volte bisogna intervenire personalmente": la gag di Ciccio Valenti sull'acquisto di Jones
Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Era inizialmente previsto per oggi l'arrivo di Curtis Jones a Milano dopo la chiusura dell'operazione ieri tra Liverpool e Inter. Ma il piano è cambiato.
Come spiega Fabrizio Romano, l’arrivo con visite e firme di Curtis Jones sarà domani: è stato infatti rischedulato il volo del centrocampista mentre i documenti sono già approvati.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Mercato Inter
Sky - Mercato, ecco la scelta definitiva di Stankovic sul suo futuro all'Inter: cos'ha deciso
Interviste
Stankovic: "Ho iniziato a giocare a calcio per farlo all'Inter! San Siro, mio padre e Chivu..."
Mercato Inter
Yassin: «Lautaro-Barça? L’Inter non ha bisogno di soldi. Neanche 100 mln basterebbero»
La societa
Brand Finance: "Marchio Inter primo in Italia, secondo il Milan. Sorpassata la Juve. In Europa..."
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti