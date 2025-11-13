Ultimo Uomo definisce l'acquisto di Bonny "sensato e poco seducente". La definizione deriva dal contesto in cui l'attaccante del Parma arriva all'Inter. I nerazzurri sono amareggiati per la finale di Champions League a Monaco e stanchi per la stagione lunghissima, conclusasi con il Mondiale per club: "In questo scenario Bonny arriva un po’ a fari spenti: acquisto sensato ma poco seducente. Arrivato per mettere intanto “una pezza” all’addio di Correa e Arnautovic, in attesa di qualcuno che faccia veramente sognare". Rispetto agli attaccanti che erano in panchina un anno fa Bonny ci mette appena 5 minuti per timbrare in campionato. "Arnautovic ce ne aveva messi 137 e Taremi addirittura 394", ricorda Ultimo Uomo.

Il dato curioso

Ultimo Uomo confronta alcune caratteristiche della scorsa stagione con quelle viste in campo quest'anno. L'elemento comune è Chivu e la fiducia che ha riposto nell'attaccante, che anche all'Inter non ha cambiato copione: "Nella passata stagione Bonny è stato il giocatore del Parma ad aver subito più falli. Quest'anno il copione non è cambiato: nell’Inter solo Pio Esposito ha una media migliore in questa statistica, e nell’intero campionato solo sei giocatori hanno subito mediamente più falli di Bonny. Nella stagione corrente, gli abbiamo visto proteggere il pallone in maniera sistematica anche quando ha giocato in coppia con Lautaro Martinez. La prestazione contro il Napoli è la definizione di questo concetto: Buongiorno e Juan Jesus lo limitano, ma Bonny non rinuncia al duello fisico, va a contatto con i difensori con continuità, gioca quasi totalmente spalle alla porta, lasciando piena libertà di movimento a Lautaro. In una squadra come l’Inter che utilizza le combinazioni come apriscatole per le difese chiusissime, Chivu sta provando a trovare in Bonny una doppia funzione: sia da ricevitore in campo aperto che da pivot contro difese chiuse. Erano caratteristiche in nuce già al Parma: è il giocatore dell’Inter con la percentuale più alta di passaggi completati sotto pressione, un 35% che migliora il 29% della passata stagione".