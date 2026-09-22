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Valentin Carboni rimarrà in forza al Racing anche nel 2027. Secondo quanto riporta Olè, il club argentino e l'Inter hanno trovato un accordo per prolungare di un altro anno il prestito del fantasista classe 2005, attualmente in scadenza il 31 dicembre 2026.

Lo sfortunato talento di scuola nerazzurra, che dopo la rottura completa del legamento crociato anteriore del ginocchio destro e della lesione parziale del legamento collaterale laterale ha potuto giocare solamente 5 spezzoni di gara con il Racing, avrà così una nuova occasione per rilanciarsi e tornare a dimostrare quelle qualità emerse fin da giovanissimo. Confermate le clausole dell'accordo tra i due club: per ogni quattro partite giocate da Carboni - non necessariamente consecutive - della durata di almeno 20 minuti, il Racing riceverà dall'Inter un bonus di 200.000 dollari legato alla valorizzazione del giocatore.

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Una condizioni verificatasi solo una volta fin qui: dal suo ritorno in Argentina a inizio anno, Carboni ha raggiunto la quarta presenza da almeno 20 minuti contro il Banfield, il 14 febbraio. Prima di allora aveva giocato altre quattro gare, ma aveva superato i 20 minuti di impiego solo in tre di esse: contro Gimnasia La Plata, Rosario Central e Tigre, mentre contro l'Argentinos Juniors aveva giocato appena un minuto dopo essere subentrato dalla panchina.