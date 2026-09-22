Il giornalista è intervenuto a Radio Sportiva per commentare alcuni temi attuali: dal non utilizzo del VAR alle scelte di mercato dell'Inter
VIDEO FCIN1908 / "C'è solo l'Inter": il canto di saluto dei tifosi nerazzurri a Mazzola
Sono tanti gli ascoltatori di Radio Sportiva a non condividere la nuova direzione arbitrale, che in questa stagione ha deciso - nei fatti - di non avvalersi del Var. C'è chi definisce gli errori commessi finora "grossolani" e chi sottolinea la tendenza di Orsato ad accentrare tutto. Gianni Visnadi è intervenuto sull'argomento e ha parlato anche di una scelta di mercato di Cristian Chivu, che lo starebbe condizionando: CONTINUA A LEGGERE.
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