Sono tanti gli ascoltatori di Radio Sportiva a non condividere la nuova direzione arbitrale, che in questa stagione ha deciso - nei fatti - di non avvalersi del Var. C'è chi definisce gli errori commessi finora "grossolani" e chi sottolinea la tendenza di Orsato ad accentrare tutto. Gianni Visnadi è intervenuto sull'argomento e ha parlato anche di una scelta di mercato di Cristian Chivu, che lo starebbe condizionando: CONTINUA A LEGGERE.