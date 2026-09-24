A Radio Sportiva si parla anche di scenari di calciomercato più o meno realistici. Gianni Visnadi è intervenuto per commentare la ricerca di un vice Calhanoglu. Chi raccoglierà l'eredità del centrocampista turco in quello che è un ruolo nevralgico nel gioco della squadra di Chivu? Visnadi ha le idee chiarissime, il vice Calhanoglu l'Inter lo ha già trovato: CONTINUA A LEGGERE.