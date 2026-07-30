Un tifoso ha stuzzicato Visnadi sul tema delle scelte: quella di Palestra da una parte, quella di Alajbegovic dall'altra
VIDEO FCIN1908 / Inter, Stones ha firmato il contratto: l'uscita dalla sede di viale della Liberazione
A Radio Sportiva si è tornati a parlare della scelta di Marco Palestra di preferire il Chelsea all'Inter. Il tormentone dell'esterno dell'Atalanta che sembrava destinato a vestire la maglia della Beneamata ha addirittura portato Giovanni Malagò ad un lapsus nella conferenza stampa di presentazione di Roberto Mancini e Claudio Ranieri in Nazionale. Di questa scelta ha parlato anche Gianni Visnadi, sollecitato da un tifoso sulle frequenze di Radio Sportiva: CONTINUA A LEGGERE.
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