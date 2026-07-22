Il brasiliano sarebbe il giocatore ideale per sostituire Dumfries, ma è un'ipotesi impraticabile
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Nel lungo e snervante casting dell'Inter per il ruolo di esterno destro, c'è un nome che metterebbe tutti d'accordo: è quello di Wesley. Il brasiliano sarebbe il giocatore ideale per sostituire Dumfries, ma per i nerazzurri sarebbe comunque impossibile convincere la Roma a cedere uno dei suoi migliori elementi.
Così scrive Tuttosport: "Un nome che all'Inter mette d'accordo un po' tutti è quello di Wesley, ma risulta difficile pensare che Gasperini voglia privarsene per la sua Roma".
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