GUARRO e PACE Ep6: I paletti di Oaktree e le 3 mosse che l'Inter non voleva fare

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Nel lungo e snervante casting dell'Inter per il ruolo di esterno destro, c'è un nome che metterebbe tutti d'accordo: è quello di Wesley. Il brasiliano sarebbe il giocatore ideale per sostituire Dumfries, ma per i nerazzurri sarebbe comunque impossibile convincere la Roma a cedere uno dei suoi migliori elementi.

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Così scrive Tuttosport: "Un nome che all'Inter mette d'accordo un po' tutti è quello di Wesley, ma risulta difficile pensare che Gasperini voglia privarsene per la sua Roma".