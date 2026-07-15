GUARRO e PACE Ep10: Inter, e ora? Perisic, Spence, Singo, Read e il futuro di Pavard

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Intervenuto durante il podcast del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, direttore del quotidiano, ha parlato così del mancato arrivo all'Inter di Marco Palestra: "Il giocatore si era promesso all'Inter, l'offerta di 45 non aveva soddisfatto totalmente l'Atalanta, che voleva dare il giocatore all'Inter.

Io con Percassi ho parlato e a differenza di Lookman l'avrebbe dato all'Inter per farlo stare in Italia: il ritardo è determinato probabilmente dal fondo, che non voleva andare oltre ad una certa cifra. Lì devi stabilire due cose: Palestra è un ottimo giocatore e puoi spendere 50, oppure non ci credi e non vale neanche 35.

Questo ritardo ha permesso al Chelsea di inserirsi, offrire il doppio al giocatore e fare un'offerta superiore al club: e Lucci ha fatto il suo mestiere portandolo dove prendeva di più. Secondo me ha fatto un errore nell'andare al Chelsea, ma può fare un grande campionato: però prenderà il doppio dello stipendio. E' difficile contestare quella scelta ma poteva farne anche un'altra".