L'esterno offensivo nerazzurro, classe 2006, si trasferisce in Emilia
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L'Inter saluta uno dei talenti più promettenti del proprio settore giovanile. Aymen Zouin, esterno offensivo classe 2006, è infatti a un passo dal trasferimento al Parma.
Secondo quanto appurato da Fcinter1908, si tratta di una cessione a titolo definitivo del giocatore, attualmente sotto contratto con i nerazzurri fino al 30 giugno 2028. Il club di viale della Liberazione, tuttavia, manterrà un diritto di recompra sul talento marocchino, trascinatore della Primavera interista nella scorsa stagione e già visto più volte in azione con l'U23.
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