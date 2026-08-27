Miguel Ángel Gil è stato ancora una volta molto netto, sia sulle condizioni del giocatore sia sull’eventualità di una trattativa con il Barcellona
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L’amministratore delegato dell’Atlético Madrid ha parlato ai microfoni di Movistar al termine del sorteggio di Champions League, tornando sulla situazione di Julián Alvarez. Miguel Ángel Gil è stato ancora una volta molto netto, sia sulle condizioni del giocatore sia sull’eventualità di una trattativa con il Barcellona.
Come sta Julián: «Julián sta davvero male. Ci sono state persone che si sono occupate di ingannarlo e confonderlo e mi dispiace moltissimo. Lo conosco, lavoriamo con lui da tempo: è un grande professionista e un grande calciatore. In questo momento, però, è molto confuso e sta vivendo una situazione molto difficile, sia dal punto di vista personale sia professionale».
Le parole di Laporta: «La verità è che ci indignano ancora di più. Ci ripugna la falsità, la mancanza di etica, di trasparenza e di professionalità. Possiamo soltanto ribadire che non negozieremo con il Barcellona per nessun motivo. Ho il pieno sostegno di tutte le persone che lavorano con me, sia a livello di azionisti sia di dirigenti, e l’unica decisione certa e definitiva è questa: non tratteremo con il Barcellona in nessuna circostanza. È la mia parola, una delle poche cose che possiedo. Posso assicurarlo: il giocatore non sarà trasferito al Barcellona».
Possibile cessione a un altro club: «La nostra intenzione, e anche il mio sogno personale, è che resti con noi, che continui a giocare nell’Atlético. Per competere con le grandi servono grandi giocatori e Julián lo è. Se però lui dovesse ritenere incompatibile il proprio futuro con l’Atlético Madrid, cercheremo un’alternativa. Ma non sarà mai, mai il Barcellona».
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