A Montecarlo per i sorteggi di Champions, il presidente dell'Inter Beppe Marotta si è soffermato anche ai microfoni di Sportitalia per commentare il verdetto arrivato dalle urne. «Abbiamo due concetti da esprimere. Il primo è l'obbligo di fare bene, dare motivazioni nelle partite in cui giochiamo, rispettare la maglia perché è storicamente ricca di successi come il palmares perché in quello dell'Inter c'è la Coppa Campioni di prima e la CL dal 2010. E poi l'altro concetto è il diritto di sognare. Spesso i sogni si avverano per cui speriamo che succeda».

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-Gita al Bernabeu contro Mourinho con cui l'Inter è diventata campione d'Europa proprio a Madrid. Se avesse potuto avrebbe evitato questa sfida?

No, anzi. Sono contento perché penso siano contenti anche i nostri tifosi. Tornare al Bernabeu contro il Real è sempre un'emozione forte. Farlo poi contro un allenatore che ha regalato ai nostri tifosi e alla storia dell'Inter un Triplete storico è un qualcosa di emozionante che può riportare indietro nel tempo colori i quali hanno vissuto quei momenti particolari. Credo sia proprio il bello di questa manifestazione. Lo abbiamo visto l'anno scorso: siamo stati eliminati da una squadra che sulla carta era nettamente più scarsa di noi ma ha dimostrato sul campo di meritare la qualificazione quindi questo deve servirci ancora oggi come lezione per il futuro in questa competizione.

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Credo non ci saranno avvicendamenti nel mercato in entrata e in uscita. Però è un mercato dinamico, siamo alla finestra e se ci saranno opportunità le coglieremo. Però realisticamente non ne vedo all'orizzonte.

(Fonte: SI)