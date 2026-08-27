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Sky Sport fa un nome su tutti per l'attacco dell'Inter, per il possibile ultimo colpo per completare la rosa di Cristian Chivu.

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Ecco le parole di Luca Marchetti: “In attacco l’Inter se c’è l’opportunità, la va a cogliere. Non abbiamo il sentore che questa ci sia. Forse possono nascere opzioni al termine del mercato. L’hanno cercato a giugno e luglio, non è che ad agosto non interessa più…

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È un ruolo che potrebbe fare comodo per stappare delle partite, se c’è l’opportunità il club la coglierà. Ho pensato al nome di Nico Gonzalez, è ancora alla Juventus e un giocatore bianconero davanti partirà. Può essere un’opportunità, un’occasione. Sappiamo che lui vuole tornare all’Atletico Madrid, vedremo”.