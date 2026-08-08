Il difensore uruguayano si trasferirà in prestito in Inghilterra: operazione alla battute finali
VIDEO / Inter, alla scoperta di Romero: dal quasi ritiro a 17 anni al Mondiale vinto
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Ronald Araujo è sempre più vicino al Liverpool. Il difensore uruguayano, secondo Fabrizio Romano, lascerà il Barcellona e si trasferirà in Inghilterra in prestito con opzione di riscatto. Un'operazione che consentirà al club catalano di liberare una casella nella propria retroguardia, così da poter tornare sul mercato: uno dei nomi sulla lista è quello di Cristian Romero, centrale argentino del Tottenham conteso da tante big in Europa, dall'Inter all'Atletico Madrid, passando per l'Arsenal.
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