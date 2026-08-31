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Karim Benzema non indosserà più la maglia dell'Al-Hilal. L'attaccante francese, arrivato alla corte di Simone Inzaghi solamente a febbraio, proveniente dall'Al-Ittihad, ha deciso di cambiare aria: diverse le squadre interessate, quel che è certo è che il Pallone d'Oro del 2022 non ha alcuna intenzione di ritirarsi.

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Una perdita pesante per l'ex tecnico dell'Inter, che non rimarrà comunque a mani vuote: al posto di Benzema arriverà Gabriel Martinelli, brasiliano proveniente dall'Arsenal.