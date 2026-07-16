Così, all'improvviso, dal nulla, Karim Benzema ha deciso di far esplodere i social. Soprattutto i tifosi nerazzurri
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Così, all'improvviso, dal nulla, Karim Benzema ha deciso di far esplodere i social. Soprattutto i tifosi nerazzurri.
L'attaccante francese, attualmente all'Al Hilal dell'ex allenatore interista Simone Inzaghi, ha infatti pensato bene di pubblicare una storia sul proprio profilo Instagram in cui, mentre passeggia tra auto di lusso, con aura spaventosa indossa una maglietta dell'Inter, quella indimenticabile targata Umbro che la squadra indossava durante l'epoca Ronaldo e con cui vinse la Coppa UEFA nella finale di Parigi del 1998. Ecco la foto:
© RIPRODUZIONE RISERVATA