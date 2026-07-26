L'Inter ci aveva pensato ma poi ha preferito non affondare il colpo: sul calciatore c'è il Como che ha ricevuto un altro no ma non molla la presa
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Anche Alfredo Pedullà, sul suo sito, ha parlato dell'offerta del Como per Chalobah che non è bastata a portare a termine la trattativa. L'esperto di mercato sostiene che il club lariano però era convinto di riuscire a ottenere il sì del Chelsea. Perché l'offerta era comunque più alta di quanto si pensasse.
Sul suo sito si legge: "La proposta del club italiano è stata di 30 milioni garantiti più bonus alcuni non garantiti per avvicinarsi ai 35 chiesti dal club di Londra".
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Cifre sicuramente diverse rispetto a quelle di cui si è parlato oggi: il riferimento era a 25 mln+5 di bonus di offerta, secondo diverse indiscrezioni. Ma secondo Pedullà il Como si è quasi avvicinato ai 35 mln richiesti dal club londinese.
"Il Como era convinto di chiudere, ma evidentemente i Blues si sentono forti del fatto di poter dettare le condizioni. Vedremo cosa accadrà nelle prossime ore, per il Como proprio Chalobah è il primo nome della lista per la difesa dopo aver valutato soprattutto Sanchez del Galatasary e anche Solet dell’Udinese", spiega ancora l'esperto di mercato a proposito del giocatore.
(Fonte: alfredopedullà.com)
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