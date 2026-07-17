Il club lariano insiste per il difensore inglese, ma c'è ancora distanza sulla valutazione
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Prosegue la trattativa tra Como e Chelsea per Trevoh Chalobah: il difensore inglese, a lungo seguito anche dall'Inter, secondo gianlucadimarzio.com ha già raggiunto un accordo con i lariani, ma manca ancora l'intesa tra i due club. La distanza è di 5 milioni sulla parte fissa e di altri 5 sui bonus: proseguono i contatti tra le parti per arrivare alla fumata bianca.
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