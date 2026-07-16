Accelerata del club lariano per il difensore inglese, nel mirino anche dell'Inter
VIDEO FCIN1908 / Ds Como: "Chalobah? Dico solo che è molto forte: ad oggi però..."
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Il Como rompe gli indugi per Trevoh Chalobah: il club lariano, secondo gianlucadimarzio.com, avrebbe trovato l'accordo per il difensore inglese, da tempo nel mirino anche dell'Inter, ed è pronto a chiudere la trattativa.
Le due società sono al lavoro per definire gli ultimi dettagli previsto un nuovo incontro tra le parti, si va verso la fumata bianca.
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