Dopo aver ceduto Kvaratskhelia e incassato oltre 70 milioni dal Paris Saint-Germain, il mercato del Napoli si è chiuso senza botti, tutt'altro. Il club azzurro nelle ultime ore di mercato ha dovuto virare velocemente verso Okafor per coprire il buco lasciato dal georgiano. "Il silenzio di Conte è assordante. Non occorrono parole per immaginare la sua delusione per tutto quanto accaduto nelle ultime due settimane. Dai colpi sul mercato promessi e non portati a termine, alla mini fuga in campionato svanita nei minuti di recupero contro la Roma. E questa sera, potrebbe ritrovarsi a dividere la poltrona di capolista con l'Inter, in caso di successo dei nerazzurri contro la Fiorentina", sottolinea il Giornale.