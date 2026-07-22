Il ritorno di Joaquin Correa all'Estudiantes sembra sempre più vicino. Secondo fonti vicine al giocatore, l'attaccante ha deciso di tornare nel club dove ha iniziato la sua carriera calcistica e ha già comunicato questa intenzione a Juan Sebastián Veron, visto il poco minutaggio al Botafogo.

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A 31 anni, l'ex Inter ritiene sia giunto il momento di iniziare una nuova fase della sua carriera, motivato anche dalla possibilità di giocare in Copa Libertadores, dove la squadra di Alexander Medina affronterà l'Universidad Católica agli ottavi di finale. Nel corso dei Mondiali negli Stati Uniti, Verón e Correa si sono incontrati e hanno discusso della possibilità di un suo ritorno.