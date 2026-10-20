La scorsa estate il nome di Endrick, attaccante classe 2006 del Real, era stato accostato pure all'Inter. Ma erano arrivate autorevoli smentite. Alessandro Florenzi, su Skysport, ha chiesto al ds della Roma del giocatore, che Mourinho ha voluto trattenere a Madrid: in questi giorni il suo nme è stato associato nuovamente al club giallorosso.

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-Lo dico da spettatore interessato: su Endrick, ci riproverete a gennaio?

È tanto lontano gennaio. Ci concentriamo su noi stessi e sui nostri ragazzi e per quello che potremo fare a gennaio ci metteremo tutto il masssimo per poter dare a mister e gruppo tutte le risorse possibili date le tante gare che affronteremo.

(Fonte: Sky)