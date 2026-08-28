VIDEO / Inter, Fabbian: "Chivu mi ha aiutato molto. Ci raccontava la festa del Triplete..."

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Giovanni Fabbian è un nuovo calciatore del Parma. Il centrocampista classe 2003, prodotto del settore giovanile dell'Inter, lascia la Fiorentina e approda alla corte di Cuesta in prestito fino al termine della stagione.

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Questo il comunicato del club ducale:

Parma Calcio 1913 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dalla ACF Fiorentina le prestazioni sportive del calciatore Giovanni Fabbian, fino al 30 giugno 2027.

Centrocampista classe 2003, Fabbian ha mosso i primi passi nelle giovanili del Padova per poi trasferirsi all’Inter, dove ha completato la propria formazione fino alla Primavera, con cui conquista il titolo di Campione d'Italia nella stagione 2021/2022. Dopo l'esperienza in prestito alla Reggina in Serie B, si trasferisce al Bologna nell'estate del 2023 e con i felsinei fa il proprio esordio in Serie A.

Nel corso della sua carriera ha inoltre vestito la maglia delle Nazionali giovanili, dall'Under 16 fino all'Under 21, e con quest'ultima ha preso parte anche all’ultimo Campionato Europeo di categoria.

Giovanni arriva a Parma per affrontare una nuova importante sfida della propria carriera e contribuire, con le sue qualità e la sua esperienza, al percorso di crescita della squadra gialloblu.

(parmacalcio1913.com)