Il centrocampista classe 2003, prodotto del settore giovanile nerazzurro, approda alla corte di Cuesta
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Giovanni Fabbian è un nuovo calciatore del Parma. Il centrocampista classe 2003, prodotto del settore giovanile dell'Inter, lascia la Fiorentina e approda alla corte di Cuesta in prestito fino al termine della stagione.
Questo il comunicato del club ducale:
Parma Calcio 1913 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dalla ACF Fiorentina le prestazioni sportive del calciatore Giovanni Fabbian, fino al 30 giugno 2027.
Centrocampista classe 2003, Fabbian ha mosso i primi passi nelle giovanili del Padova per poi trasferirsi all’Inter, dove ha completato la propria formazione fino alla Primavera, con cui conquista il titolo di Campione d'Italia nella stagione 2021/2022. Dopo l'esperienza in prestito alla Reggina in Serie B, si trasferisce al Bologna nell'estate del 2023 e con i felsinei fa il proprio esordio in Serie A.
Nel corso della sua carriera ha inoltre vestito la maglia delle Nazionali giovanili, dall'Under 16 fino all'Under 21, e con quest'ultima ha preso parte anche all’ultimo Campionato Europeo di categoria.
Giovanni arriva a Parma per affrontare una nuova importante sfida della propria carriera e contribuire, con le sue qualità e la sua esperienza, al percorso di crescita della squadra gialloblu.
(parmacalcio1913.com)
𝐁𝐞𝐧𝐯𝐞𝐧𝐮𝐭𝐨 𝐆𝐢𝐨𝐯𝐚𝐧𝐧𝐢 𝐅𝐚𝐛𝐛𝐢𝐚𝐧! 💛💙#SerieAEnilive #ForzaParma pic.twitter.com/E9U09J1wCZ— 𝐏𝐚𝐫𝐦𝐚 𝐂𝐚𝐥𝐜𝐢𝐨 𝟏𝟗𝟏𝟑 (@1913parmacalcio) August 28, 2026
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