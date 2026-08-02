"Il mercato è stato particolare per via del Mondiale ed è partito praticamente adesso. È chiaro che, da qui in avanti, mi aspetto qualcosa. Sono andati via parecchi giocatori ed è una squadra assolutamente da completare: lo vede chiunque". Lo dice l'allenatore della Roma, Gian Piero Gasperini, dopo la sconfitta con il Cardiff in Galles. "Avere almeno due giocatori per ruolo è indispensabile per chi disputa le coppe. Chi non lo fa, poi, paga pesantemente - ha aggiunto -. Io ho chiesto un difensore, un esterno e due attaccanti".

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Analizzando la gara, invece, ha spiegato: "Queste partite d'agosto ci possono stare. Il risultato è stato determinato da alcune situazioni, però i ragazzi stanno lavorando tutti bene e hanno sempre lo stesso spirito. Speriamo di completarci il più velocemente possibile, perché è chiaro che si è già conclusa la terza settimana di lavoro".

Poi ha concluso con un giudizio sull'arrivo di Castro: "È sicuramente un ottimo acquisto, è stata una grande operazione.

Sono quei giocatori che ti migliorano. Quando giochi la Champions League a certi livelli devi avere una rosa completa, competitiva e con un certo numero di giocatori che possano alternarsi senza perdere la qualità del cambio".