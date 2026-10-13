Focus sugli acquisti estivi di Milan e Juve: il pensiero di Ciccio Graziani

Redazione1908
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Ciccio Graziani è intervenuto a Radio Sportiva per commentare i temi più attuali del nostro campionato. Sotto i riflettori ci sono i nuovi acquisti estivi di Milan e Juventus. A preoccupare i tifosi di entrambe le squadre sono i rispettivi pacchetti offensivi. Ecco come si è espresso Ciccio Graziani: CONTINUA A LEGGERE.

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