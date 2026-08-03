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Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia, ai tifosi ha risposto sul mercato dell'Inter. E si è soffermato su Curtis Jones con la società nerazzurra che intende ancora provare a prendere il giocatore del Liverpool. E su Romero, difensore del Tottenham e dell'Argentina nel mirino del club nerazzurro.

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L’Inter ha un accordo con il Tottenham a 40M ed è molto vicina anche ai personal terms. Deve fare spazio in rosa con una cessione (Pavard o Frattesi). Il Barça è una opzione concreta ma deve decidere in che ruolo investire come priorità. Sono giorni decisivi — Gianluigi Longari (@Glongari) August 2, 2026

"L’Inter ha un accordo con il Tottenham a 40mln ed è molto vicina anche ai personal terms (all'accordo sui termini personali.ndr). Deve fare spazio in rosa con una cessione (Pavard o Frattesi). Il Barça è una opzione concreta ma deve decidere in che ruolo investire come priorità. Sono giorni decisivi", ha scritto soffermandosi quindi su una rivale come il Barça che non ha ancora affondato il colpo.

E quindi del club nerazzurro che ha bisogno di chiudere una cessione per poter mantenere il vantaggio sulle dirette concorrenti.