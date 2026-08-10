Anan Khalaili ha già trovato una nuova destinazione dopo il mancato trasferimento all’Inter. Il giocatore è infatti pronto a firmare con il Crystal Palace, che ha raggiunto l’accordo per il suo trasferimento. Prima della firma manca però un ultimo passaggio: le visite mediche in Inghilterra.

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Romano: «Khalaili pronto a firmare col Crystal Palace»

A riferire la svolta è Fabrizio Romano:

«Anan Khalaili, pronto a firmare col Crystal Palace a sorpresa se passerá le visite mediche in Inghilterra. Operazione chiusa tra club per il terzino israeliano dopo l’affare saltato con l’Inter; ora in attesa delle visite a Londra».

Ora le visite mediche a Londra

L’operazione tra i club è dunque chiusa. Khalaili è atteso a Londra per sottoporsi alle visite mediche e, in caso di esito positivo, potrà firmare il contratto con il Crystal Palace.

Si chiude così, almeno sul mercato, il capitolo legato all’Inter: dopo il mancato approdo in nerazzurro, Khalaili è pronto a ripartire dalla Premier League.