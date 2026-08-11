In pratica manca solo l'ufficialità: Lukaku non giocherà in Serie A nella prossima stagione, andrà in Turchia. È stato trovato l'accordo tra il Napoli e il Fenerbahce e il belga giocherà quindi nel campionato turco. Sei mln+ bonus per il cartellino del belga che lascia il club di De Laurentiis dopo due stagioni e lo scudetto vinto insieme al mentore Conte, a discapito dell'Inter, nel 2024.

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Romelu nella scorsa stagione ha giocato pochissimo a causa di un infortunio che lo ha messo ko ad agosto ed era rientrato in pratica per mettersi più che altro a disposizione della sua Nazionale per il Mondiale. Ha già superato le visite mediche con il Fenerbahce, riferiscono da Skysport, e lo scambio di documenti è in corso.

Un anno di contratto per l'attaccante, con opzione di rinnovo per un altro anno, 10 i mln che percepirà per giocare per una stagione in Turchia. Il Napoli alleggerisce il bilancio: 11 mln lordi, una gestione meno ingombrante a livello tecnico perché la società ha scelto Hojlund come primo attaccante.

(Fonte: SS24)