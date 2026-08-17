Il Milan ha raggiunto l'accordo con lo Strasburgo per il trasferimento di Diego Moreira, 22enne dello Strasburgo
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"Il Milan ha raggiunto un accordo per il trasferimento di Diego Moreira dallo Strasburgo, ci siamo!". Così Fabrizio Romano racconta dell'ultimo colpo in casa Milan. Un colpo con la regia del procuratore Jorge Mendes, spiega ancora il giornalista a proposito del giocatore.
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"Accordo verbale con documenti in preparazione per una cifra di 50 mln di euro più bonus e clausola di rivendita. Ulteriori dettagli a seguire. Moreira voleva solo il Milan nonostante offerte dalla Germania e dall'Inghilterra", spiega il giornalista sul suo profilo su X.
🚨🔴⚫️ AC Milan agree deal to sign Diego Moreira from RC Strasbourg, here we go!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 17, 2026
Verbal agreement with paperwork being prepared at €50m fee plus add-ons and sell-on clause. More details to follow.
Moreira only wanted AC Milan despite bids from Germany and UK. 🫱🏻🫲🏼 pic.twitter.com/N7boxdyNaY
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