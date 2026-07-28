Intervenuto ai microfoni di Tutto Radio Napoli, Enzo Bucchioni ha parlato così del mercato del Napoli:

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"L'infortunio di Buongiorno apre inevitabilmente una casella da riempire e il Napoli dovrà intervenire. Si è parlato tanto di Gatti, ma come succede spesso nel mercato italiano bisogna aspettare che si muovano anche gli altri club. Oggi il Napoli non può decidere autonomamente di prendere un giocatore pagando qualsiasi cifra.

La società aveva già spiegato che sarebbero serviti soltanto degli aggiustamenti: ridurre il numero dei giocatori in rosa, confermare quelli graditi ad Allegri e, al massimo, prendere un esterno destro come alternativa a Di Lorenzo. Poi è arrivato l'infortunio di Buongiorno e adesso bisognerà capire come si muoverà il mercato.

Se la Juventus prenderà un altro difensore, magari Lucumí, allora Gatti potrebbe diventare realmente cedibile a cifre più vicine a quelle del Napoli. È solo un esempio, ma rende l'idea: bisogna avere pazienza perché il mercato italiano, con pochi soldi e poche idee, deve ancora entrare nel vivo.

Anche Juventus e Milan sono bloccate. Prima devono vendere e solo dopo potranno comprare. Il Napoli, rispetto alle altre big, è comunque avvantaggiato perché deve fare poco. Quel poco, però, deve farlo bene: serve un difensore centrale affidabile e gradito ad Allegri. Per il resto la squadra è sostanzialmente fatta".