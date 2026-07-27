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Potrebbe esserci un clamoroso ritorno in Serie A per Mauro Icardi nella prossima stagione. L'ex attaccante dell'Inter, oggi svincolato dopo la fine dell'esperienza con il Galatasaray, sarebbe infatti tra i nomi valutati dal Como, secondo quanto scrive Il Giorno:

Getty Images

"A parametro zero, invece, cerca squadra Mauro Icardi: il 33enne ha chiuso la sua esperienza, sempre al Galatasaray, non rinnovando. Era arrivato nella stagione 2022/2023, dal Psg. Ha lasciato con 77 centri in 134 partite totali. Benfica, Betis e (ancora) Besiktas tra i primi rumors. L’argentino si sta godendo le vacanze in Italia, tra Como e Milano, ed è a caccia di una nuova destinazione".

"Busta paga da rivedere con ogni probabilità al ribasso, per il 33enne che guadagna(va) 10 milioni di euro a stagione. A proposito di Como, destinazione che peraltro proprio Icardi gradirebbe".

(Fonte: Il Giorno)