"Federico Pastorello, che dall'affare Lukaku in poi ha dimostrato di essere assai vicino al Napoli, è disposto ad aspettare ancora ma sa anche che certe sue richieste (bonus e premi) non sono trattabili. Non c'è scontro, non c'è tensione: ma i giorni passano e la firma non c'è ancora. Con Me-ret che spinge per restare al Napoli, basta una telefonata per sbloccare lo stallo", spiega il quotidiano.