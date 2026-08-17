Tra i giocatori valutati dall'Inter nelle scorse settimane c'è anche Nico Gonzalez. Il calciatore argentino però interesserebbe anche al Milan. Il calciatore, spiegano da TS, vorrebbe giocatore nell'Atletico Madrid che però non lo ha riscattato nonostante 39 presenze, 5 gol segnati. La cifra del riscatto era di 32 mln.

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Il club bianconero ne accetterebbe anche 25 e nonostante l'interesse di vari club la trattativa non si è concretizzata. Il calciatore si è prima allenato da solo poi in gruppo agli ordini di Spalletti ma resta sul mercato.

Secondo TuttoSport per lui si potrebbero aprire le porte di Milano, ma non quelle nerazzurre. "Può aprirsi uno spiraglio col Milan. I rossoneri - che devono liberare spazio - hanno i fondi per accontentare la Juventus, ma anche giocatori da offrire. Per esempio, fra gli epurati di Amorim ci sono Tomori (che la Juve voleva l'anno scorso, ora non più) e Fofana. Come noti i bianconeri cercano un mediano con caratteristiche come il francese. Kessie rimane la prima scelta, oggi Fofana non sembra rientrare fra i possibili obiettivi, ma nell'ultima settimana di agosto, soprattutto se Nico Gonzalez fosse ancora a Torino e il Milan si facesse sotto, chissà. Ah, alla Juve sicuramente vorrebbe Maignan, ma...", si legge sul giornale torinese a proposito del calciatore.

(Fonte: TS)