Sandro Sabatini ha commentato le valutazioni di Curtis Jones e Luis Henrique
GUARRO e PACE EP15: Luis Henrique, si riposizionano tutti! La novità è la punta. E Jones...
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Delle trattative di mercato in entrata e in uscita dell'Inter ha parlato su YouTube il giornalista Sandro Sabatini:
"Con Kean Como da scudetto, anche se l'Inter rimane superiore anche perché l'Inter è ancora in trattativa per Jones". Poi il paragone tra la valutazione di Luis Henrique e Curtis Jones: CONTINUA A LEGGERE
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