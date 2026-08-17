Sandro Sabatini ha commentato le valutazioni di Curtis Jones e Luis Henrique

Andrea Della Sala
Guarro e Pace Episodio 15

GUARRO e PACE EP15: Luis Henrique, si riposizionano tutti! La novità è la punta. E Jones...

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Delle trattative di mercato in entrata e in uscita dell'Inter ha parlato su YouTube il giornalista Sandro Sabatini:

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"Con Kean Como da scudetto, anche se l'Inter rimane superiore anche perché l'Inter è ancora in trattativa per Jones". Poi il paragone tra la valutazione di Luis Henrique e Curtis Jones: CONTINUA A LEGGERE

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